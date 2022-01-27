Fenerbahçe FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Arka Gdynia'yı yendi

Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 13. maçında Polonya temsilcisi Arka Gdynia'yı 87-67 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım, grubundaki 8. galibiyetine ulaştı.

Karşılaşma Arka Gdynia'nın salona ulaşmasında yaşadığı aksaklık nedeniyle 15 dakika gecikmeli başladı.

İLK PERİYOT

Maçın ilk basketi üç sayı çizgisinin gerisinden isabeti bulan Alina Iagupova’dan geldi (3-0). Fenerbahçe, Olcay Çakır Turgut’un da boyalı alan performansıyla maçında başında 5-0’ı yakaladı. Rakibimiz VBW Arka Gdynia ise maçtaki ilk sayılarını Agata Dobrowolska’dan buldu (5-3). Devamında Morgan Quinn Bertsch ve Ana-Marija Begic’le üst üste sayılar bulan konuk takım 7-10 öne geçti. Bu skorla molaya giden Fenerbahçe, mola dönüşünde Kayla McBride ve Alina Iagupova gibi skorer oyuncuların elinden bulduğu sayılarla skor avantajını eline geçirdi (16-14). Skor üstünlüğünü çeyreğin sonuna taşıyan Fenerbahçe, ilk çeyreği 20-17’lik skorla önde tamamladı.

İKİNCİ PERİYOT

Elizabeth Williams ve Kamila Podgorna’nın karşılıklı basketleriyle başlayan ikinci çeyrekte Fenerbahçe; Alina Iagupova, Kayla McBride ve Olcay Çakır Turgut’un basketleriyle 8 sayılık farkı yakaladı (33-25). Çeyrekte son üç dakikanın içine girilirken Megan Gustafson ve Morgan Quinn Bertsch’le toparlanan Polonya temsilcisi farkı 3’e indirdi (36-33). Son 30 saniyede Satou Sabally’nin 3 sayı performansıyla farkı 6’a çıkaran Fenerbahçe, soyunma odasına 39-33 önde girdi.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT

İkinci yarıya; Satou Sabally ve Kayla McBride’ın üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu isabetli şutlar ve Elizabeth Williams’ın boyalı alan üretkenliğiyle hızlı başlayan Fenerbahçe, 12-0’lık seri sonunda skoru 51-33’e taşıdı. Farkın bir ara 20 sayıya (57-37) kadar çıktığı çeyrekte Olcay Çakır Turgut ve Alper Onar’ın da skor katkısıyla Fenerbahçe, final periyoduna 63-47’lik üstünlükle girdi.

SON PERİYOT

Rakibin savunma zafiyetinin arttığı dördüncü çeyrek sonunda Fenerbahçe parkeden 87-67 galip ayrılırken; Kayla McBride 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe Safiport: 87 - Arka Gdynia: 67

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Mila Cavara (Bosna Hersek), Petr Blahout (Çekya)

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 11, McBride 26, Iagupova 16, Sabally 16, Williams 7, Manolya Kurtulmuş 2, Tuğçe Canıtez 1, Stokes 2, Zahui, Şerife Alperi Onar 6

Arka Gdynia: Gustafson 20, Pavlopoulou 4, Kastanek 3, Bertsch 10, Dobrowolska 8, Begic 15, Podgorna 7, Borkowska, Szymkiewicz

1. Periyot: 20-17

Devre: 39-33

3. Periyot: 63-47