Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Valencia Basket'e konuk olacak

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.
İspanya'nın Valensiya kentindeki Roig Arena'da yapılacak maç TSİ 20.15'te başlayacak. Müsabaka, FBTV'den yayımlanacak.
FENERBAHÇE 2'DE 2 YAPMAK İSTİYOR
C Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, ilk haftada Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibini 89-58 yendi.
Fenerbahçe, ilk haftayı galibiyetle kapatan Valencia Basket'i yenerek 2'de 2 yapmayı amaçlıyor.