Fenerbahçe final serisinde Anadolu Efes'i mağlup etti

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ağırladı.
Fenerbahçe, mücadeleyi 85-74'lük skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla Fenerbahçe , final serisinde 1-0 öne geçerken saha avantajını da eline geçirdi.
Serinin ikinci maçı 8 Haziran Cumartesi günü bir kez daha Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.
Anadolu Efes: 74 - Fenerbahçe Beko: 85
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Ziya Özorhon
Anadolu Efes: Larkin 16, Clyburn 4, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 18, Oturu 16, Beaubois 6, Erkan Yılmaz 4, Willis 7
Fenerbahçe: Wilbekin 6, Papagiannis 4, Hayes-Davis 28, Pierre 16, Calathes 8, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 4, Sertaç Şanlı 7, Melih Mahmutoğlu 2, Tarık Biberovic 10, Ömer Ege Ziyaettin, Mert Emre Ekşioğlu
1. Periyot: 16-22
Devre: 36-51
3. Periyot: 71-51
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