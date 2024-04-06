Fenerbahçe final serisinin ilk maçında galip geldi
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe seride 1-0 önde

Karşılaşmayı ev sahibi Fenerbahçe Alagöz Holding 99-76 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe final serisinde durumu 1-0'a getirdi.

Final serisinin ikinci maçı 7 Nisan'da yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Seride 3'e ulaşan takım Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu zirvede bitirecek.

1. Periyot: 24-15

Devre: 52-47

3. Periyot: 80-63