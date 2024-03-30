Fenerbahçe, Galatasaray serisinde öne geçti
ensonhaber.com

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı-lacivertliler mücadeleyi 83-66'lık skorla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe bu galibiyetle seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın finalde ÇBK Mersin'in rakibi olacağı serinin ikinci müsabakası 2 Nisan Salı akşamı oynanacak.

Fenerbahçe: 83 - Galatasaray: 66

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Turgut Işık, Barış TurgutFenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 12, Howard 19, Meesseman 6, Anderson 8, Collier 20, Alperi Onar 13, Tilbe Şenyürek 5, İdil Saçalır, Duygu Özen

Galatasaray: Smith 10, McCovan 4, Meltem Yıldızhan 12, Hartley 14, Vanloo 14, Büşra Akbaş 4, Sude Yılmaz 2, Harrigan 6, Harika Gözde Eldaş, Yağmur Kübra Taşar

1. Periyot: 22-20

Devre: 41-38

3. Periyot: 61-45