Fenerbahçe, Galatasaray serisinde öne geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırladı.
Sarı-lacivertliler mücadeleyi 83-66'lık skorla kazanmayı başardı.
Fenerbahçe bu galibiyetle seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşan takımın finalde ÇBK Mersin'in rakibi olacağı serinin ikinci müsabakası 2 Nisan Salı akşamı oynanacak.
Fenerbahçe: 83 - Galatasaray: 66
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Turgut Işık, Barış TurgutFenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 12, Howard 19, Meesseman 6, Anderson 8, Collier 20, Alperi Onar 13, Tilbe Şenyürek 5, İdil Saçalır, Duygu Özen
Galatasaray: Smith 10, McCovan 4, Meltem Yıldızhan 12, Hartley 14, Vanloo 14, Büşra Akbaş 4, Sude Yılmaz 2, Harrigan 6, Harika Gözde Eldaş, Yağmur Kübra Taşar
1. Periyot: 22-20
Devre: 41-38
3. Periyot: 61-45
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