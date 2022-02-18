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Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek Türkiye Kupası finaline çıktı
Basketbol erkeklerde Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 64-49 mağlup ederek finale yükseldi.
- AA
- 18.02.2022 - 21:31
- Güncelleme : 18.02.2022 - 21:32
Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 64-49 mağlup ederek finale yükseldi.
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