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    Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek Türkiye Kupası finaline çıktı

    Basketbol erkeklerde Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 64-49 mağlup ederek finale yükseldi.
    • AA
    • 18.02.2022 - 21:31
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 21:32
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    Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek Türkiye Kupası finaline çıktı

    Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 64-49 mağlup ederek finale yükseldi.

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