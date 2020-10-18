Fenerbahçe, Gaziantep'i de yenerek 4'te 4 yaptı

Fenerbahçe, Gaziantep'i de yenerek 4'te 4 yaptı

Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Gaziantep Basketbol’u 65-59 mağlup etti.

Erkek Basketbol Süper Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, Karataş Şahin Bey Spor Salonu’nda Gaziantep Basketbol’un konuğu oldu. Mücadeleyi 59-65’lik skorla kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

4'TE 4 YAPTI

Maçın başından sonuna kadar üstünlüğü koruyan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı skorla kazandı ve 4’te 4 yaptı. Gaziantep Basketbol ise 2 galibiyet 2 mağlubiyette kaldı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinden itibaren üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe'de Leo Westermann’ın skorer oyunuyla konuk ekip ilk periyodu 24-12 önde kapattı.

Sarı-lacivertli ekipte skor yükünü ikinci çeyrekte Johnathan Hamilton çekerken devre arasına 28-41’lik Fenerbahçe üstünlüğü ile girildi.

SON ÇEYREKTE GAZİANTEP FARKI KAPATTI

Üçüncü çeyrekte muhteşem bir savunma performansı sergileyen Fenerbahçe, Edgaras Ulanovas’ın skorer oyunuyla son çeyreğe 34-53’lük avantajla girdi.

Maçın final periyodunda ev sahibi ekip farkı tek hanelere kadar düşürmeyi başarsa da Fenerbahçe yakaladığı avantajı iyi kullanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

ULANOVAS EN SKORER OYUNCU OLDU

Skor anlamında kısır geçen karşılaşmada Fenerbahçe adına 11 sayı ile oynayan Edgaras Ulanovas en skorer oyuncu olurken 10 sayı – 6 ribaund ile oynayan Johnny Hamilton da galibiyete önemli katkıda bulundu.

Danilo Barthel de karşılaşmayı 10 sayı – 7 ribaund ile tamamlarken kenardan gelen Tarik Biberovic de 10 sayı ile çift haneli skor üreten bir diğer isim oldu.

Ev sahibi ekipte ise Mouhammadou Jaiteh 18, Brynton Lemar ise 10 sayı ile çift haneli skor üreten diğer isimler oldu.