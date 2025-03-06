Fenerbahçe, genel menajer Nalan Ramazanoğlu ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajer Nalan Ramazanoğlu ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, şu ifadelere yer aldı:

2023-2024 sezonundan bugüne Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'mızın genel menajerlik görevini başarıyla yerine getiren Nalan Ramazanoğlu, takımımızdaki görevinden ayrılmıştır. Kulübümüzün çatısı altında oyunculuk ve idarecilik yaptığı dönemde kazanılan 1 Kadınlar Avrupa Ligi ve 1 FIBA Süper Kupa dahil çok sayıda kupa ve şampiyonlukla basketboldaki tarihi başarılarımızın parçası olan Nalan Ramazanoğlu'na bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.