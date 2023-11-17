Fenerbahçe, İsrail ekibi Maccabi Playtika'ya yenildi Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında konuk olduğu Maccabi Playtika'ya 78-73'lük skorla mağlup oldu.

AA & Ensonhaber

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İsrail'in Şeridi'ne saldırıları nedeniyle yer değişikliğine gidilen, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki seyircisiz müsabakada İsrail takımı Maccabi Playtika'ya konuk oldu.

Fenerbahçe mücadeleye iyi başlarken Wilbekin, Biberoviç, Hayes-Davis ve Motley'nin skorer oyunuyla ilk çeyreği 28-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayamayan sarı-lacivertliler son bölümde toparlayarak devre arasına 46-38 önde girdi.

Fenerbahçe maçı son çeyrekte kaybetti

Sekiz sayı önde başladığı üçüncü periyodun ikinci yarısında top kayıpları yapan Fenerbahçe rakibinin farkı kapatmasını önleyemese de çeyreği 57-56 üstün kapattı.

Farkı çift hanelere kadar çıkaran sarı-lacivertliler dördüncü çeyrekte üstünlüğü koruyamadı ve son anları büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 78-73 kaybetti.

Temsilcimizde Wilbekin ile EuroLeague'de kariyer rekoru kıran Biberovic 18'er sayı üretti, bu iki oyuncunun performansının yanı sıra Hayes-Davis'in 16 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Maccabi'de ise Brown 18 sayı, Colson ise 13 sayı 14 ribauntla galibiyette başrolü oynadı.

Çift maç haftası kötü geçti

Fenerbahçe deplasmanda geçirdiği çift maç haftasında Fransa ekibi Monaco'nun ardından Maccabi'ye de mağlup oldu.

Sarı-lacivertlilerin yenilgi sayısı 4'e yükseldi, İsrail temsilcisi ise 8. maçında 5. galibiyetini elde etti.