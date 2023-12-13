Fenerbahçe, İtoudis'in görevine son verdi Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Dimitris İtoudis ile yollarını ayırdığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Takımın aldığı kötü sonuçların ardından sarı-lacivertli kulüpte Dimitris Itoudis dönemi sona erdi.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

2022-23 sezonundan bu yana baş antrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis’e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz.

Anadolu Efes yenilgisi eleştirildi

Ligde son maçında Anadolu Efes'e deplasmanda tek sayı farkla alınan yenilgi, Fenerbahçe yönetiminde ve taraftarda rahatsızlığa neden olmuştu.

Sarı lacivertli ekip, ligde averaj farkına rağmen 8 galibiyet ve 3 yenilgi ile Anadolu Efes'in ardından 2. sırada.

