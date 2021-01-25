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Fenerbahçe, Johnathan Hamilton'la yollarını ayırdı
Fenerbahçe Kulübü, Johnathan Hamilton'ın Karadağ temsilcisi Mornar Bar'a kiralandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 25.01.2021 - 14:15
- Güncelleme : 25.01.2021 - 14:23
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda ayrılık yaşandı.
Sarı-lacivertli kulüp, Trinidad ve Tobagolu oyuncu Johnathan Hamilton'ın Mornar Bar'a kiralandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Johnathan Hamilton, 2020-21 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak Karadağ temsilcisi Mornar Bar takımında forma giyecektir."