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    Fenerbahçe, Johnathan Hamilton'la yollarını ayırdı

    Fenerbahçe Kulübü, Johnathan Hamilton'ın Karadağ temsilcisi Mornar Bar'a kiralandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 14:23
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    Fenerbahçe, Johnathan Hamilton'la yollarını ayırdı

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda ayrılık yaşandı.

    Sarı-lacivertli kulüp, Trinidad ve Tobagolu oyuncu Johnathan Hamilton'ın Mornar Bar'a kiralandığını duyurdu.

    Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Johnathan Hamilton, 2020-21 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak Karadağ temsilcisi Mornar Bar takımında forma giyecektir."

    Fenerbahçe, Johnathan Hamilton la yollarını ayırdı #1

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