Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Süper Kupası'nda şampiyon
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Kadınlar EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe, Kadınlar EuroCup şampiyonu LDLC ASVEL ile Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Lyon kentindeki Astroballe'de oynanan mücadelenin ilk çeyreği 26-16, ikinci çeyreği ise 51-28 temsilcimizin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üçüncü çeyrekte rakibe sadece 10 sayı atma imkanı tanıyan Fenerbahçe, son çeyreğe 84-38 önde girdi.

Colier, en skorer isim oldu

Son çeyrekte de rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Valerie Garnier'in ekibi, 109-52'yle parkeden galip ayrıldı ve zafere ulaştı. Fenerbahçe'de Napheesa Colier 20 sayıyla en skorer isim oldu.

Kupa ilk kez Türkiye'ye geldi

Sarı-lacivertliler, 2009'dan bu yana düzenlenen organizasyonda kupayı ilk kez Türkiye'ye getirdi.

Daha önce Galatasaray 2009 ve 2018, Yakın Doğu Üniversitesi ise 2017'de Süper Kupa maçlarını kaybetmişti. Sarı-lacivertliler ayrıca bu kupayı 100 ve üzeri sayı atıp kazanan ilk takım oldu.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Süper Kupası'nda şampiyon