Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Süper Kupası'nda şampiyon

Kadınlar EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe, Kadınlar EuroCup şampiyonu LDLC ASVEL ile Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.
Lyon kentindeki Astroballe'de oynanan mücadelenin ilk çeyreği 26-16, ikinci çeyreği ise 51-28 temsilcimizin üstünlüğüyle sonuçlandı.
Üçüncü çeyrekte rakibe sadece 10 sayı atma imkanı tanıyan Fenerbahçe, son çeyreğe 84-38 önde girdi.
Colier, en skorer isim oldu
Son çeyrekte de rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Valerie Garnier'in ekibi, 109-52'yle parkeden galip ayrıldı ve zafere ulaştı. Fenerbahçe'de Napheesa Colier 20 sayıyla en skorer isim oldu.
Kupa ilk kez Türkiye'ye geldi
Sarı-lacivertliler, 2009'dan bu yana düzenlenen organizasyonda kupayı ilk kez Türkiye'ye getirdi.
Daha önce Galatasaray 2009 ve 2018, Yakın Doğu Üniversitesi ise 2017'de Süper Kupa maçlarını kaybetmişti. Sarı-lacivertliler ayrıca bu kupayı 100 ve üzeri sayı atıp kazanan ilk takım oldu.