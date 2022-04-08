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    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Avrupa'da finalde

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleague Women Final Four yarı finalinde USK Prag'ı 83-74 mağlup ederek finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 22:04
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    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Avrupa'da finalde

    FIBA Euroleague Women Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, USK Prag'ı Ataşehir Ülker Spor Salonu'nda ağırladı.

    Macaristan ekibi Sopron ile karşılaşacak

    Maçın 2. çeyreğinin sonlarına doğru 13 sayı geriye düşen Fenerbahçe, 3. çeyrek ortasından sonra müthiş bir ivmeyle 25-5'lik seri yakaladı ve rakibini 83-74'lük skorla mağlup etti.

    Dördüncü kez finale yükselen Fenerbahçe, 10 Nisan Pazar günü finalde Macaristan ekibi Sopron ile karşılaşacak.

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Avrupa da finalde #1


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