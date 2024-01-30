Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague'de normal sezonu lider bitirdi

İHA
Euroleague A Grubu 14. ve son hafta maçında Macaristan temsilcisi DVTK HUN-Therm’i konuk eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, müsabakadan 95-71 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, 14. maçında 12. galibiyetini elde etti ve normal sezonu zirvede tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Skor dağılımı
Fenerbahçe: Alperi Onar 9, Emma Meesseman 25, Yvonne Anderson 9, Kayla McBride 20, Napheesa Collier 16, Nikolina Milic 10, Kitija Laksa 4, Sevgi Uzun 2, Marija Lekovic
Başantrenör: Valerie Garnier
DVTK HUN-Therm: Kaila Charles 16, Nina Aho 7, Reka Lelik 19, Monika Grigalauskyte 2, Milica Jovanovic 11, Tyra Aho, Veronika Kanyasi 6, Ana Tadic 10, Zsofia Tenyer, Anna Veg-Dudas
Başantrenör: Peter VolgyiHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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