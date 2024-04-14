Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan bir zafer daha...
Mersin'de düzenlenen Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final etabında şampiyonluk maçı oynandı.
Valerie Garnier'in çalıştırdığı temsilcimiz Fenerbahçe ile Rachid Meziane yönetimindeki Fransız ekibi Villeneuve d'Ascq LM karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler kazandı
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 106-73'lük skorla sarı-lacivertliler oldu.
Mersin'deki finalde ilk çeyreği Fenerbahçe 28-27 önde bitirdi.
İkinci çeyrekte de hız kesmeyen sarı-lacivertliler devreyi 58-45 önde tamamladı.
Üçüncü çeyreği de 77-61 önde bitiren temsilcimiz maçı 106-73 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Fenerbahçe ikinci kez şampiyon
EuroLeague Kadınlar'da toplamda 6. kez final oynayan Fenerbahçe Alagöz Holding üst üste ikinci zaferini yaşadı.
Organizasyonda 4'ü üst üste olmak üzere 10. kez son 4 takım arasında yer alan sarı-lacivertliler ilk şampiyonluğuna geçen sezon ulaşmıştı.
Geçen sezon finalde ÇBK Mersin'i 99-60 mağlup eden Fenerbahçe, kupayı müzesine götürmüştü.
6 final oynadı
Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.
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