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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Mersin'de yapılan EuroLeague finalinde Villeneuve'yi 106-73 yenerek art arda ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.