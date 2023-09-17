Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray'a fark attı Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 28 sayı farkla 84-56'lık skorla yendi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 2. haftası dev bir maça sahne oldu. Derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü maçta sahasında ezeli rakibini 84-56 mağlup etti.

Fenerbahçe farkı erken açtı

Birinci periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde daha iyi bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, özellikle Meesseman ve Şerife Alperi Onar'ın bulduğu sayılarla, hücumlardan eli boş dönen rakibine karşı 8 sayılık fark yakaladı: 13-5. İyi oyununu ikinci bölümde de sürdüren sarı-lacivertliler, pota altını iyi savunarak rakibini uzak şutlara yönlendirdiği ve bitime 1 dakika 45 saniye kala 15 sayılık fark yakaladığı (22-7) bu çeyreği 22-13 önde geçti.

İlk yarı 15 sayı farkla sona erdi

İkinci periyot başlarında direncini artıran sarı-kırmızılı ekip, Büşra Akbaş ve Harrigan'la peş peşe bulduğu sayılarla farkı 5'e kadar düşürse de (22-17), tekrar toparlanan ve her oyuncusuyla sayı bulan Fenerbahçe'nin iyi oyununa karşı koyamadı. Sarı-lacivertliler devre arasına 38-23 üstün girdi.

Sarı-lacivertliler skoru korudu

Mücadelenin ikinci yarısında Şerif Alperi Onar, Meesseman ve Sevgi Uzun'la sayılar bularak ilk bölümde farkı 25 sayıya kadar çıkaran (55-30) Fenerbahçe, Meltem Yıldızhan'ın sayılarıyla oyuna tutunmaya çalışan rakibine karşı etkili oyununu sürdürdü. Sarı-lacivertliler, sonlara doğru 26 sayılık fark yakaladığı (60-34) üçüncü periyodu da 62-42'lik skorla üstün bitirmeyi başardı.

Maçın en skoreri Meesseman oldu

Konuk ekip, son periyoda Abdelkader, Sude Yılmaz, Harika Gözde Eldaş ve Meltem Yıldızhan'ın ürettiği sayılarla iyi başlayarak bitime 6.5 dakika kala farkı 15'lere kadar düşürdü: 66-51. Son bölümlerde rakibinin farkı daha fazla eritmesine izin vermeyen Fenerbahçe, maçtan 84-56 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Meesseman'ın 25, Şerife Alperi Onar'ın 14, Anderson'un 11 sayısı galibiyete önemli katkı sağladı.

Galatasaray'da Meltem Yıldızhan'ın 17, Abdelkader'in 12 sayısı ise yenilgiyi önleyemedi.

İlk hafta deplasmanda ÇBK Mersin'e 76-74 kaybederek sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, ikinci haftada ilk galibiyetini aldı. Galatasaray ise ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında yaşadı.