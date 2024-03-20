Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, normal sezonu namağlup lider bitirdi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Fenerbahçe, OGM Ormanspor'u 97-69 yendi.
Bu galibiyetle Fenerbahçe, oynadığı 30 maçın tamamını da kazanarak normal sezonu lider bitirdi.
Ligde üst üste 47. galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler, son yenilgisini 7 Ocak 2023'te ÇBK Mersin karşısında yaşamıştı.
OGM Ormanspor ise normal sezonu 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyetle tamamladı.
Sezonu ilk 4'te bitirmeyi garantileyen Başkent ekibinin ligdeki sıralaması, bu akşam oynanacak diğer maçlardan sonra belli olacak.
Skor dağılımı
OGM Ormanspor: Sutton 18, Gökşen Fitik 19, Dantas 12, Onyenwere 4, Esra Ural Topuz 5, Doğa Adıcan 3, Katanic 4, Banu Şimşek 4, Öykü Sena Öktan, Aleyna Sultan Akdağ
Fenerbahçe: Alperi Onar 14, Anderson 15, Collier 21, Milic 9, Meesseman 18, Sevgi Uzun 12, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 8, Duygu Özen, Selin Rachel GülHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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