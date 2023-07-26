Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Yvonne Anderson ile anlaştı Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Amerikan asıllı Sırp oyun kurucu Yvonne Anderson ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İHA

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında kadrosunu Yvonne Anderson ile güçlendirdi.

33 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Yvonne Anderson’a Fenerbahçe Ailesi’ne hoş geldin diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz. 2022-2023 EuroLeague Women Ödülleri'nde normal sezonun en iyi 5'ine seçilen Yvonne Anderson, yeni sezonda çubuklu formamızla mücadele edecek.

Geçen sezon 14.7 sayı ortalaması yakaladı

Yvonne Anderson, geçtiğimiz sezon Umana Reyer formasıyla 14.7 sayı, 4.3 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarıyla oynadı.