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    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 18 pozitif vaka

    Fenerbahçe Kulübü, 4 kadın basketbol takımı oyuncusunun ve 1 teknik ekip personelinin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sarı-lacivertli takımdaki toplam vaka sayısı 18'e çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 12:53
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    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 18 pozitif vaka

    Koronavirüs salgını spor camiasını derinden etkilemeye devam ediyor...

    Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımındaki vaka sayılarının arttığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    TOPLAM SAYI 18'E ÇIKTI

    "Kulübümüz, daha önce yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızdan 4 oyuncumuz ve 1 teknik ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Yeni test sonuçlarına göre A Takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir. Fenerbahçe Gelişim Takımımıza yapılan tanı testi sonuçlarına göre de; Gelişim Takımımızdan 8 oyuncumuz ile 2 teknik ve idari ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Toplamda pozitif tanısı alan 14 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip personelimiz ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."

    Fenerbahçe Spor Kulübü

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı nda 18 pozitif vaka #1

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