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- Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 18 pozitif vaka
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 18 pozitif vaka
- Haber Merkezi
- 14.11.2020 - 12:53
Koronavirüs salgını spor camiasını derinden etkilemeye devam ediyor...
Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımındaki vaka sayılarının arttığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
TOPLAM SAYI 18'E ÇIKTI
"Kulübümüz, daha önce yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızdan 4 oyuncumuz ve 1 teknik ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Yeni test sonuçlarına göre A Takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir. Fenerbahçe Gelişim Takımımıza yapılan tanı testi sonuçlarına göre de; Gelişim Takımımızdan 8 oyuncumuz ile 2 teknik ve idari ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Toplamda pozitif tanısı alan 14 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip personelimiz ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."
Fenerbahçe Spor Kulübü