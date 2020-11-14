Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 18 pozitif vaka

Fenerbahçe Kulübü, 4 kadın basketbol takımı oyuncusunun ve 1 teknik ekip personelinin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sarı-lacivertli takımdaki toplam vaka sayısı 18'e çıktı.

Koronavirüs salgını spor camiasını derinden etkilemeye devam ediyor...

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımındaki vaka sayılarının arttığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

TOPLAM SAYI 18'E ÇIKTI

"Kulübümüz, daha önce yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızdan 4 oyuncumuz ve 1 teknik ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Yeni test sonuçlarına göre A Takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir. Fenerbahçe Gelişim Takımımıza yapılan tanı testi sonuçlarına göre de; Gelişim Takımımızdan 8 oyuncumuz ile 2 teknik ve idari ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Toplamda pozitif tanısı alan 14 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip personelimiz ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."

Fenerbahçe Spor Kulübü