Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali 3. maçında Ceyhun Yıldızoğlu'nun çalıştırdığı ÇBK Mersin ile Valerie Garnier yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Serinin İstanbul'daki ilk 2 maçında rakibini 99-76 ve 85-64'lük skorlarla geçen Fenerbahçe, Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki 3. karşılaşmayı 80-56 kazanarak ligdeki 18. şampiyonluğunu kazandı.
Ligde üst üste 6. kez şampiyonluğa erişen Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik heyet, karşılaşmanın sonunda sevinç yaşadı.
Sezona FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı alarak başlayan sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ardından ligde de mutlu sona ulaşarak 4. kupasını elde etti.
4 periyodu önde bitirdi
EuroLeague'in 14 Nisan'daki finalinde şampiyonluk kupasını kaldırdığı Servet Tazegül Spor Salonu'nda parkeye çıkan Fenerbahçe, ÇBK Mersin karşısında ilk 5 dakikayı 12-9 geride tamamladı.
Mabrey ve Copper ile sayılar bulan rakibine Collier'in pota altındaki etkili oyunuyla karşılık veren Fenerbahçe, ilk periyotu 21-17 önde bitirdi.
İkinci periyotta Sevgi Uzun'un skora katkı vermesiyle farkı 6'ya (31-25) çıkaran sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına da 38-30'luk üstünlükle gitti.
Fenerbahçe, hem savunma sertliğini hem de rakip potadaki baskını artırdığı üçüncü periyotu 62-42 önde tamamladı.
İyi oyununu 4. periyot da sürdüren ve son bölümde genç oyuncularına şans veren Fenerbahçe, karşılaşmayı 80-56 kazandı.
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