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Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali 3. maçında deplasmanda ÇBK Mersin'i 80-56'lık skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Ligde 18. kez zafere uzanan Fenerbahçe, bu sezon 35 maçta 35 galibiyet alarak namağlup şampiyon oldu.