Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague'de 3'üncü oldu

DHA
Kadınlar EuroLeague'in üçüncülük maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile İspanyol takımı Valencia karşı karşıya geldi.
İspanya’nın Zaragoza şehrindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 59-49'luk skorla Fenerbahçe oldu.
Sarı-lacivertliler, bu skorla birlikte EuroLeague'i üçüncü noktaladı.
Sarı-lacivertlilerde Meesseman 16 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
SKOR DAĞILIMI
Valencia: Mavunga, Fingall 2, Torrens, Fiebich 15, Carrera 6, Florez 1, Turner 8, Alina 11, Alexander 6
Fenerbahçe: Sevgi Uzun, Olcay Çakır, Williams 4, Alperi Onar 3, Meesseman 16, Sabaly 4, McBride 12, Allemand 6, Badiane, Charles 14
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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