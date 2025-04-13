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Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague'de 3'üncü oldu

Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague'de 3'üncü oldu Kadınlar EuroLeague'in üçüncülük maçında Fenerbahçe, İspanyol ekibi Valencia'yı 59-49 mağlup etti ve 3'üncü oldu.