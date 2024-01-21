Fenerbahçe, Karşıyaka'yı rahat yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Karşıyaka kozlarını paylaştı.
Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 30 sayılık farkla 93-63'lük skorla ev sahibi ekip Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe, ilk yarıdan farkı açtı
Müsabakanın ilk periyoduna Karşıyaka hızlı başladı. İzmir ekibi, Vernon Carey'le birlikte Fenerbahçe'ye karşı pota altında etkili oldu.
Johnathan Motley ve Georgios Papagiannis'in oyuna girmesi sonrası hareketlenen sarı-lacivertliler, aradaki farkın artmasına izin vermedi ve maçın ilk çeyreği Karşıyaka'nın 18-16 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci çeyrekte tempoyu artıran Fenerbahçe, 12. dakikada Melih Mahmutoğlu'nun bulduğu üçlükle karşılaşmada öne geçti: 21-18. Etkili oyununa devam eden sarı-lacivertliler, Scott Wilbekin'in üç sayılık basketiyle birlikte 15. dakikada 8-0'lık seri yakaladı. Oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Fenerbahçe, aradaki farkı artırarak soyunma odasına 45-30 önde girdi.
Sarı-lacivertliler, rakibini farklı geçti
Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte, iki takım da özellikle pota altından sayılar buldu. Fenerbahçe, Johnathan Motley'in 29. dakikada serbest atıştan bulduğu sayıyla aradaki farkı 25'e kadar çıkardı: 71-46. Ev sahibi ekip, etkili olduğu üçüncü çeyreği 71-48 önde kapattı.
Son çeyreğe Şehmus Hazer'in smacıyla başlayan Fenerbahçe, maçın geri kalanında rahat bir oyun sergiledi. Sarı-lacivertliler, Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle 38. dakikada aradaki farkı 31'e çıkardı: 89-58. Maçın geri kalanında oyun üstünlüğünü elinden bırakmayan Fenerbahçe, karşılaşmayı 93-63 kazandı.
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