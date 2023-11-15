Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan 31 sayı fark yedi Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftasında konuk olduğu Kızılyıldız'a 31 sayı farkla 84-53 mağlup oldu.

AA & Ensonhaber

Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Sırbistan'da Kızılyıldız deplasmanına çıktı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 84-53'lük skorla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe bu sonuçla 8. maçında 3. kez yenilirken Kızılyıldız ise galibiyet sayısını 3'e yükseltti.

Teodosic'ten 18 sayı

Sırp ekibinde 36 yaşındaki oyun kurucu Teodosic, 18 sayıyla maçın en skoreri olarak yıldızlaşırken Bolomboy 14, Nedovic 12, Lazarevic ve Dos Santos 11'er sayıyla galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Beklentinin altında kalan Fenerbahçe'de ise sadece Hayes-Davis 12 sayı üreterek çift haneye ulaştı.

Temsilcimiz çift maç haftasında bir sonraki müsabakasını 16 Kasım Perşembe günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile yapacak.