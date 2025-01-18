Fenerbahçe konuk ettiği Zalgiris'i yendi

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EuroLeague'in 22. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk etti.

Fenerbahçe, rakibini 98-86'lık skorla devirmeyi başardı.

Zalgiris'te başantrenör Andrea Trinchieri, mücadelenin son anlarında ikinci kez teknik faul alarak oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 4'ü üst üste olmak üzere 14. galibiyetini elde ederken Zalgiris ise 11. yenilgisini yaşadı.

FENERBAHÇE: 98 - ZALGIRIS: 86

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Cortes (İspanya), Igor Dragojevic (Karadağ)

Fenerbahçe: Zagars 11, Guduric 20, Hayes-Davis 21, Colson 7, Birch 2, Hall 8, Melli 4, Sertaç Şanlı 4, McCollum 6, Tarık Biberovic 15, Pierre

Zalgiris: Francisco 16, Butkevicius 4, Giedraitis 7, Brazdeikis 12, Birutis, Smailagic, Walker 9, Lekavicius, Smailagic 24, Mitchell 6, Dunston 2, Sirvydis, Ulanovas 6

1. Periyot: 17-20

Devre: 34-47

3. Periyot: 62-68

Beş faulle çıkan: 38.05 Smailagic (Zalgiris)