Fenerbahçe, Kostas Antetokounmpo ile anlaştı

EuroLeague'de ve Basketbol Süper Ligi'nde lider durumda olan Fenerbahçe, Yunan forvet Kostas Antetokounmpo ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Yunan uzun Kostas Antetokounmpo'yla ilgilendiği ve transferde istekli olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertli kulüp, Kostas Antetokounmpo ile her konuda anlaştı.

İstanbul'a davet edildi

Vole'nin haberine göre, oyuncu resmi imza için İstanbul'a davet edildi. Kostas Antetokounmpo'nun Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak için önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Chicago Bulls, serbest bıraktı

EuroLeague’de geçen sezon ASVEL forması giyen Kostas Antetokounmpo yeni sezon öncesinde Chicago Bulls ile antrenman kampı sözleşmesine imza atmıştı.

Kostas Antetokounmpo, Chicago Bulls‘tan kalıcı kontratı kapamadı ve serbest bırakıldı.

Giannis Antetokounmpo'nun kardeşi

NBA 'in yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun kardeşi olan Kostas Antetokounmpo, NBA kariyerinde Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers formaları giymişti. 25 yaşındaki uzun, 2020'de Lakers'la şampiyonluk yaşamıştı.