Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
317.264
-1.89%
BTXN Coin
7.30
7.66%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Fenerbahçe, Kostas Antetokounmpo ile anlaştı

    EuroLeague'de ve Basketbol Süper Ligi'nde lider durumda olan Fenerbahçe, Yunan forvet Kostas Antetokounmpo ile anlaşmaya vardı.
    • 17.12.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 17:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe, Kostas Antetokounmpo ile anlaştı

    Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Yunan uzun Kostas Antetokounmpo'yla ilgilendiği ve transferde istekli olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertli kulüp, Kostas Antetokounmpo ile her konuda anlaştı.

    İstanbul'a davet edildi

    Vole'nin haberine göre, oyuncu resmi imza için İstanbul'a davet edildi. Kostas Antetokounmpo'nun Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak için önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe, Kostas Antetokounmpo ile anlaştı #1

    Chicago Bulls, serbest bıraktı

    EuroLeague’de geçen sezon ASVEL forması giyen Kostas Antetokounmpo yeni sezon öncesinde Chicago Bulls ile antrenman kampı sözleşmesine imza atmıştı.

    Kostas Antetokounmpo, Chicago Bulls‘tan kalıcı kontratı kapamadı ve serbest bırakıldı.

    Fenerbahçe, Kostas Antetokounmpo ile anlaştı #2

    Giannis Antetokounmpo'nun kardeşi

    NBA 'in yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun kardeşi olan Kostas Antetokounmpo, NBA kariyerinde Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers formaları giymişti. 25 yaşındaki uzun, 2020'de Lakers'la şampiyonluk yaşamıştı.

    Fenerbahçe, Kostas Antetokounmpo ile anlaştı #3

    Fenerbahçe, Kostas Antetokounmpo ile anlaştı #4


    Ronaldinho iki sevgilisiyle birlikte yaşıyor
    Futbol

    Ronaldinho iki sevgilisiyle birlikte yaşıyor

    Uluslararası Gıda Güvenliği Belgesi (BRC) alan ilk Türk firması belli oldu
    Advertorial

    Uluslararası Gıda Güvenliği Belgesi (BRC) alan ilk Türk firması belli oldu

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir