Fenerbahçe, Kostas Antetokounmpo ile yollarını ayırdı Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda, Yunan pivot Kostas Antetokounmpo ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Türkiye Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda, Kostas Antetokounmpo'yla yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Kostas Antetokounmpo ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Kostas Antetokounmpo'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.

Fenerbahçe'de süre bulamadı

Fenerbahçe formasıyla toplam 14 EuroLeague karşılaşmasında sahne alan Yunan uzun, maç başına 2.8 sayı, 0.8 ribaund ve 0.4 asist gibi hayal kırıklığı yaratan ortalamalarla mücadele etmişti.

Basketbol Süper Ligi’nde ise sadece 3 maçta süre bulan Antetokounmpo, maç başına 7.7 sayı ve 5.0 ribaund ortalamaları tutturmuştu.