Fenerbahçe, LDLC ASVEL'i devirdi

AA & Ensonhaber

EuroLeague'in 29. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe ile Fransız ekibi LDLC ASVEL karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 92-82'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, üst üste 3'üncü, toplamda ise 20'nci galibiyetini aldı. Fransız ekibi ise 18'inci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

FENERBAHÇE, İLK PERİYODU ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı sayılara sahne oldu. Fenerbahçe kolay top kayıpları yaparken LDLC ASVEL​​​​​​​, pota altından bulduğu basketlerle skor üretti. Rakibine çeyreğin ikinci bölümünde kolay sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 30-23 önde kapattı.

FENERBAHÇE, SOYUNMA ODASINA ÜSTÜN GİRDİ

İkinci çeyrek düşük tempoda başlarken Fenerbahçe, Baldwin'in isabetli serbest atışlarıyla farkı çift hanelere çıkardı: 38-28. Hücumda ritmini kaybeden sarı-lacivertli takım karşısında pota altından Lauvergne ile peş peşe basketler bulan LDLC ASVEL, 9-0'lık seri yakaladı ve 16. dakikada farkı 1 sayıya düşürdü: 38-37. İlk yarının son bölümünde McCollum, Colson ve Guduric ile sayılar bulan Fenerbahçe, soyunma odasına 49-44 üstün girdi.

FENERBAHÇE, FİNAL PERİYODUNA ÖNDE GİTTİ

İkinci yarıya arka arkaya kaydedilen sayılarla iyi başlayan sarı-lacivertli takım, Bango'nun basketiyle 24. dakikada farkı 12 sayıya (56-44) kadar yükseltti. Konuk ekip, Roberson ve De Colo ile farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe, çeyreğin bitimine 3 saniye kala Hall'un bulduğu üç sayılık basketle final periyoduna 70-60 önde gitti.

FENERBAHÇE, GALİP GELDİ

Son çeyrekte oyun ve skor üstünlüğünü koruyarak farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe, karşılaşmayı 92-82 kazandı.

Sarı-lacivertli takımda Wade Baldwin'in 15, Errick McCollum ile Bonzie Colson'un 10'ar sayılık performansları galibiyette ön plana çıktı.

LDLC ASVEL'de ise Joffrey Lauvergne'nin 20, Nando De Colo'nun 13 sayısı kazanmaya yetmedi.

SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe: Guduric 9, McCollum 10, Colson 10, Hayes-Davis 8, Sertaç Şanlı 9, Baldwin 15, Melli 9, Tarık Biberovic 6, Hall 8, Bango 8, Birch

LDLC ASVEL: Lee 7, Jackson, Lighty 5, Lauvergne 20, Sako 10, Harrison 3, Ajinca 3, De Colo 13, Roberson 11, Black 2, Bentil 8