Fenerbahçe, lider Real Madrid'i deplasmanda yıktı Fenerbahçe, EuroLeague'in 28. haftasında deplasmanda lider Real Madrid'i 89-79'luk skorla mağlup etti.

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EuroLeague'in 28. hafta mücadelesinde Chus Mateo'nun çalıştırdığı İspanyol takımı Real Madrid ile Sarunas Jasikevicius yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Wizink Center'da oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne olurken kazanan 89-79'luk skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 28. maçında 17. kez sahadan galip ayrıldı. Temsilcimiz, gelecek hafta sahasında Valencia‘yı konuk edecek.

Ligdeki 28. maçında 6. mağlubiyetini alan lider Real Madrid ise Virtus Bologna deplasmanında sahne alacak.

Real Madrid’de Sergio Llull 17 sayı, Walter Tavares 14 sayı, Mario Hezonja 13 sayı, Dzanan Musa 11 sayı ile oynarken,

Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis 15 sayı 12 ribaund, Nick Calathes 12 sayı 6 asist, Scottie Wilbekin 12 sayı, Johnathan Motley ve Tarık Biberovic 10 sayı ile mücadele etti.