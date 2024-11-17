Fenerbahçe, ligde Anadolu Efes'i liderlikten etti
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta karşılaşmasında sahasında Anadolu Efes'i ağırladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikası, Fenerbahçe'nin 9-6 üstünlüğüyle geçildi. Zagars ve Bryant'ın 11'er sayıyla yıldızlaştığı ilk çeyrek 21-21 eşitlikle sona erdi.

İkinci periyoda Emre Ekşioğlu'nun üç sayılık basketiyle giren Fenerbahçe, 13. dakikada Birch'ün serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı 8 sayıya çıkardı: 31-23. Melli'nin 17. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere (41-31) taşıyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 49-35 önde gitti.

FENERBAHÇE, ANADOLU EFES'E ŞANS VERMEDİ

İkinci yarı karşılıklı isabetlerle başlarken, 25. dakikada ev sahibi ekibin 59-43 üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde farkı koruyan sarı-lacivertliler, final periyoduna 67-50 üstün girdi.

Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe, parkeden 86-72 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı, Fenerbahçe Futbol A Takımı oyuncularından İrfan Can Kahveci de salonda izledi.

Bu sonuçlar Fenerbahçe, Anadolu Efes'i hem liderlik koltuğundan etti, hem de 6 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

Fenerbahçe: 86 - Anadolu Efes: 72

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Uğur Akyıldız

Fenerbahçe: Zagars 19, Emre Ekşioğlu 6, Colson 2, Hayes-Davis 13, Sertaç Şanlı 2, Melli 14, Mays 6, Biberovic 7, Guduric 13, Birch 4

Anadolu Efes: Thompson 2, Bryant 23, Erkan Yılmaz 2, Ercan Osmani 6, Oturu 18, Nwora 9, Johnson 2, Poirier 2, Doğuş Özdemiroğlu, Willis 5, Rıdvan Öncel 3

1. Periyot: 21-21

Devre: 49-35

3. Periyot: 67-50

Diskalifiye: 12.28 Poirier, 37.58 Bryant (Anadolu Efes)

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Yavuz Yıldırım
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