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Fenerbahçe, ligde Anadolu Efes'i liderlikten etti

Fenerbahçe, ligde Anadolu Efes'i liderlikten etti Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Anadolu Efes'i 86-72 mağlup ederek hem yenilmezlik ünvanını bitirdi, hem de liderlik koltuğundan etti.