Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.739
-0.22%
BTXN Coin
5.13
2.80%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Fenerbahçe, ligde ilk kez kaybetti

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 10. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Türk Telekom'a 82-75 kaybetti ve ligde ilk mağlubiyetini yaşadı.
    • 11.12.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 18:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe, ligde ilk kez kaybetti

    Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 10. hafta karşılaşmasında yenilgisiz lider Fenerbahçe, lig ikincisi Türk Telekom’u konuk etti.

    Maç boyunca kısaları Jerian Grant ve Tony Taylor’dan büyük katkı alan Türk Telekom, zorlu rakibi karşısında sahadan 75-82 galip ayrılmayı başardı.

    Fenerbahçe, ligdeki 10. maçında ilk yenilgisini aldı

    Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 10. maçında ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe, gelecek hafta Yukatel Merkezefendi Belediyesi deplasmanında sahne alacak.

    Ligde toplam 9 galibiyete ulaşarak liderliğe yükselen Türk Telekom ise sahasında Gaziantep Basketbol’u konuk edecek.

    Fenerbahçe, ligde ilk kez kaybetti #1

    Motley'nin iyi oyunu galibiyete yetmedi

    Fenerbahçe'de Johnathan Motley 16 sayı, 6 ribaund, 2 asist; Marko Guduric 12 sayı, 2 ribaund, 4 asist; Nigel Hayes-Davis 12 sayı, 1 ribaund; Metecan Birsen 9 sayı, 2 ribaund; Şehmus Hazer 9 sayı, 4 ribaundla oynadı.

    Fenerbahçe, ligde ilk kez kaybetti #2

    Türk Telekom'da Taylor ve Grant galibiyette önemli pay sahibi oldular

    Türk Telekom’da ise Tony Taylor 20 sayı, 2 ribaund, 1 asist; 1 top çalma; Jerian Grant 20 sayı, 3 ribaund, 6 asist; Axel Bouteille 12 sayı, 2 ribaund, 1 asist; Erkan Yılmaz 11 sayı, 11 ribaund, 6 asistle mücadele etti.

    Fenerbahçe, ligde ilk kez kaybetti #3

    Fenerbahçe, ligde ilk kez kaybetti #4

    Fenerbahçe, ligde ilk kez kaybetti #5

    Fenerbahçe, ligde ilk kez kaybetti #6


    TÜRK-İŞ'ten asgari ücret değerlendirmesi
    Gündem

    TÜRK-İŞ'ten asgari ücret değerlendirmesi

    Küçükçekmece’de patenli gençler trafiği tehlikeye attı
    3. Sayfa

    Küçükçekmece’de patenli gençler trafiği tehlikeye attı

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir