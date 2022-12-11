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- Fenerbahçe, ligde ilk kez kaybetti
Fenerbahçe, ligde ilk kez kaybetti
- 11.12.2022 - 17:42
- Güncelleme : 11.12.2022 - 18:13
Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 10. hafta karşılaşmasında yenilgisiz lider Fenerbahçe, lig ikincisi Türk Telekom’u konuk etti.
Maç boyunca kısaları Jerian Grant ve Tony Taylor’dan büyük katkı alan Türk Telekom, zorlu rakibi karşısında sahadan 75-82 galip ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe, ligdeki 10. maçında ilk yenilgisini aldı
Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 10. maçında ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe, gelecek hafta Yukatel Merkezefendi Belediyesi deplasmanında sahne alacak.
Ligde toplam 9 galibiyete ulaşarak liderliğe yükselen Türk Telekom ise sahasında Gaziantep Basketbol’u konuk edecek.
Motley'nin iyi oyunu galibiyete yetmedi
Fenerbahçe'de Johnathan Motley 16 sayı, 6 ribaund, 2 asist; Marko Guduric 12 sayı, 2 ribaund, 4 asist; Nigel Hayes-Davis 12 sayı, 1 ribaund; Metecan Birsen 9 sayı, 2 ribaund; Şehmus Hazer 9 sayı, 4 ribaundla oynadı.
Türk Telekom'da Taylor ve Grant galibiyette önemli pay sahibi oldular
Türk Telekom’da ise Tony Taylor 20 sayı, 2 ribaund, 1 asist; 1 top çalma; Jerian Grant 20 sayı, 3 ribaund, 6 asist; Axel Bouteille 12 sayı, 2 ribaund, 1 asist; Erkan Yılmaz 11 sayı, 11 ribaund, 6 asistle mücadele etti.