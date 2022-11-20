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    Fenerbahçe, ligde yoluna namağlup devam ediyor

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 7. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Tofaş'ı 82-68 mağlup etti.
    • 20.11.2022 - 20:01
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    Fenerbahçe, ligde yoluna namağlup devam ediyor

    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin yedinci haftasında Fenerbahçe, Tofaş’ı ağırladı.

    Maçı başından itibaren kontrol eden Fenerbahçe, 82-68’lik skorla rahat bir galibiyet elde etti.

    Fenerbahçe ligde mağlubiyet yüzü görmedi

    Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, altıncı maçında yoluna kayıpsız devam etti. Tofaş ise yedinci maçında üçüncü kez mağlup oldu.

    Fenerbahçe, ligde yoluna namağlup devam ediyor #1

    Maçın en skoreri Motley oldu

    Fenerbahçe’de Johnathan Motley 20 sayı – 3 ribaund – 2 üçlük, Samet Geyik 13 sayı – 8 ribaund, Scottie Wilbekin 11 sayı – 4 asist, Metecan Birsen 9 sayı – 3 ribaund, Nick Calathes 8 sayı – 6 asistle mücadele etti.

    Fenerbahçe, ligde yoluna namağlup devam ediyor #2

    Gray ve Berk'in sayıları galibiyete yetmedi

    Tofaş’ta Rob Gray 14 sayı – 3 ribaund, Berk Uğurlu 14 sayı – 4 asist, Tyler Ennis 10 sayı – 4 asist, Emre Tanışan 8 sayı – 6 ribaund ile oynadı.

    Fenerbahçe, ligde yoluna namağlup devam ediyor #3

    Fenerbahçe, ligde yoluna namağlup devam ediyor #4


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