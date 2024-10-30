Fenerbahçe, Maccabi Playtika'yı mağlup etti

Fenerbahçe, Basketbol Avrupa Ligi'nde 4. galibiyetini alırken, İsrail ekibi ise 4. kez yenildi.
Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılması gereken maç, Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle Litvanya'nın Kaunas kentinde oynandı.
FENERBAHÇE, MACCABİ PLAYTİKA'YI ZORLU MAÇTA MAĞLUP ETTİ
Karşılaşmaya iyi başlayan Maccabi Playtika, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan İsrail ekibi, soyunma odasına 40-38 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte dış şutlarla etkili olan Maccabi Playtika, 27. dakikada farkı 11 sayıya (46-57) çıkardı. İsrail temsilcisi, final periyoduna 9 sayılık avantajla girdi: 58-67.
Son çeyrekte Nigel Hayes-Davis'in skorer oyunuyla maça ortak olan Fenerbahçe, Tarık Biberovic'in 3 sayılık basketiyle 36. dakikada öne geçti: 77-76.
Son bölümde daha az hata yapan Fenerbahçe, rakibinin son topu iyi kullanamamasıyla sahadan 84-82 galip ayrıldı.
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