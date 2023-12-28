Fenerbahçe - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak

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Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe, 4 Ocak Perşembe akşamı Oded Kattash'ın çalıştırdığı İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

Bu kritik EuroLeague maçı öncesinde yeni bir karar alındı. Sarı-lacivertlilerin sahasında oynanması planlanan müsabaka güvenlik tedbirleri sebebiyle İstanbul'da yapılmayacak.

Karşılaşmanın Litvanya'nın Panevezys şehrindeki Kalnapilio Arena'da oynanacağı duyuruldu.

"Müsabaka yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı bir ülkede oynanacaktır"

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama

Takımımız Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasında 4 Ocak Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanması gereken Turkish Airlines EuroLeague 19. hafta müsabakası, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı bir ülkede oynanacaktır.



Tedbir odaklı verilen bu karar doğrultusunda, Kulübümüz ve EuroLeague yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde;



Müsabakaya yerel otoriteler tarafından bu müsabakanın oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve EuroLeague müsabaka kriterlerini karşıyabilen Litvanya'nın Panevezys şehrindeki Kalnapilio Arena'nın ev sahipliği yapmasına karar verilmiştir.



Yerel saat ile 19.45'te oynanacak müsabaka taraftarlara açık olacaktır.



Müsabakanın bilet satışı ve kombine sahiplerimizin bu karşılaşmanın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanamayacak olması dolayısıyla yaşayacakları mağduriyetin giderilmesi ile ilgili bilgilendirme resmi internet sitemizden yapılacaktır.