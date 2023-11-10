Fenerbahçe - Maccabi Tel Aviv maçının yerinde değişiklik! Fenerbahçe, İstanbul'da oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv maçının Belgrad'da seyircisiz olarak oynanacağını duyurdu.

ensonhaber.com

Temsilcimiz Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 8. hafta mücadelesinde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. 16 Kasım Perşembe akşamı 22.05'te oynanacak müsabaka öncesinde yeni bir karar alındı.

Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynaması gereken Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının aynı tarihte "Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacağını açıkladı.

"Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak Belgrad'ta oynanacaktır"

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: