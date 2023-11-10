Fenerbahçe - Maccabi Tel Aviv maçının yerinde değişiklik!

Temsilcimiz Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 8. hafta mücadelesinde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. 16 Kasım Perşembe akşamı 22.05'te oynanacak müsabaka öncesinde yeni bir karar alındı.
Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynaması gereken Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının aynı tarihte "Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacağını açıkladı.
"Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak Belgrad'ta oynanacaktır"
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 normal sezonunda Maccabi Playtika ile oynayacağı karşılaşmaların fikstürdeki yerinde değişikliğe gidilmiştir. EuroLeague tarafından yapılan açıklamaya göre 16 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynaması gereken dokuzuncu hafta iç saha karşılaşması, aynı tarihte "Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Belgrad'da oynanacaktır. Mücadele TSİ 22.05'te başlayacaktır. Bu değişikliğin ardından, iki takım arasında 4 Ocak 2024 tarihinde yapılacak 19. hafta müsabakasına ise takımımız Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ev sahipliği yapacaktır.
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