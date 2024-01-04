Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv'i farklı yendi Fenerbahçe, EuroLeague'in 19. haftasında konuk ettiği Maccabi Tel Aviv'i 109-74 mağlup etti.

ensonhaber.com

EuroLeague'in 19. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını güvenlik tedbirleri nedeniyle Litvanya'da ağırladı.

Sarı-lacivertliler mücadeleyi 109-74'lük skorla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'de Tyler Dorsey 21 sayı, 1 asist; Johnathan Motley 16 sayı, 2 ribaund; Georgios Papagiannis 14 sayı, 6 ribaund, 1 asist; Scottie Wilbekin 14 sayı, 1 ribaund, 6 asist; Nigel Hayes-Davis 11 sayı, 3 ribaund, 3 top çalma; Yam Madar 10 sayı, 5 asist ile oynadı.

Maccabi Tel Aviv'de Bonzie Colson 13 sayı, 5 ribaund; Wade Baldwin 11 sayı, 1 asist; Lorenzo Brown 10 sayı, 2 ribaund, 6 asist ile mücadele etti.

Sıradaki rakip Partizan

Bu sonuçla 19. maçında 11. kez sahadan galibiyetle ayrılan ve çift maç haftasını ikide birle kapatan Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Partizan'ı konuk edecek.

19. maçında 8. yenilgisini alan Maccabi Tel Aviv ise Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.