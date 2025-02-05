Fenerbahçe maçında yok! Mario Hezonja, bir maç men cezası aldı

AA & Ensonhaber

İspanya ekibi Real Madrid'in Hırvat basketbolcusu Mario Hezonja, EuroLeague'de bir maç men cezası aldı.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Hezonja'ya Real Madrid'in Monaco ile oynadığı 24. hafta müsabakasındaki hakemlere karşı saygısız hareketleri nedeniyle bir maç men ve 5 bin euro para cezası verildiği belirtildi.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Bu kararın ardından Hezonja, Real Madrid'in yarın Fenerbahçe ile yapacağı 26. hafta maçında forma giyemeyecek.

ERGİN ATAMAN'A PARA CEZASI

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın ise Zalgiris ile oynanan 23. hafta mücadelesinde hakemlerin talimatlarına uymadığı gerekçesiyle 6 bin euro para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Ayrıca aynı karşılaşmadaki taraftar olayları sebebiyle iki takıma da ikişer bin euro para cezası verildiği ifade edildi.