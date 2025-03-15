Fenerbahçe, Manisa Basket karşısında sürprize izin vermedi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 77-73'lük skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
FENERBAHÇE, GALİP GELDİ
İki takımın da sert savunmayla başladığı ve sayı üretmekte zorlandığı karşılaşmanın ilk yarısı 33-37 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Manisa ekibinin skor üstünlüğünü koruyarak 51-45 önde bitirdiği 3’üncü periyodun ardından oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip maçın son 6 dakikasında öne geçerek zorlandığı maçı kazanmayı başardı.
Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Manisa Basket’ten Lual-Acuil Jr. olurken bu sonuçla ligde tek yenilgisi bulunan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.
SKOR DAĞILIMI
Fenerbahçe: Guduric 6, Zagars 21, Melli 2, Nigel Hayes 9, Emre Ekşioğlu, Sertaç Şanlı 5, Colson 7, Hall 6, Metecan Birsen 4, Melih Mahmutoğlu 2, McCollum 15, Tarık Biberovic
Manisa Basket: Besson 6, Emre Sonsırma 12, Chiozza 15, Lual-Acuil Jr. 22, Thomas 5, Harun Apaydın, White Jr 13, Buğra Çal, Cengizhan İvedi
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