Fenerbahçe, Manisa BB'yi farklı geçti

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Manisa BB'yi 93-58 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 4. hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler baştan sona önde götürdüğü maçı 93-58'lik skorla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe 4'te 4 yaptı

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 4’te 4 yaparken Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ise 3. yenilgisini yaşadı.

Melih Mahmutoğlu, maçın en skoreri oldu

Fenerbahçe’de Melih Mahmutoğlu 18 sayıyla oynarken Carsen Edwards 12, Tonye Jekiri de 14 sayı – 10 ribaund ile öne çıktı. İsmet Akpınar 12, Metecan Birsen 8, Nigel Hayes-Davis de 7 sayıyla oynadı. Metecan Birsen de 16 sayı – 10 ribaund ile double-double yaptı.

Anosike, 15 sayı ile oynadı

Manisa BBSK’da ise Oderah Anosike 15 sayı – 9 ribaund ile oynarken Erdi Gülaslan 14, John Roberson ve Pako Cruz da 10 sayıyla mücadele etti.