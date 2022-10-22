Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.571
-0.21%
BTXN Coin
9.93
1.84%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    Fenerbahçe, Manisa BB'yi farklı geçti

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Manisa BB'yi 93-58 mağlup etti.
    • 22.10.2022 - 22:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe, Manisa BB'yi farklı geçti

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 4. hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler baştan sona önde götürdüğü maçı 93-58'lik skorla kazanmayı başardı.

    Fenerbahçe 4'te 4 yaptı

    Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 4’te 4 yaparken Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ise 3. yenilgisini yaşadı.

    Fenerbahçe, Manisa BB yi farklı geçti #1

    Melih Mahmutoğlu, maçın en skoreri oldu

    Fenerbahçe’de Melih Mahmutoğlu 18 sayıyla oynarken Carsen Edwards 12, Tonye Jekiri de 14 sayı – 10 ribaund ile öne çıktı. İsmet Akpınar 12, Metecan Birsen 8, Nigel Hayes-Davis de 7 sayıyla oynadı. Metecan Birsen de 16 sayı – 10 ribaund ile double-double yaptı.

    Anosike, 15 sayı ile oynadı

    Manisa BBSK’da ise Oderah Anosike 15 sayı – 9 ribaund ile oynarken Erdi Gülaslan 14, John Roberson ve Pako Cruz da 10 sayıyla mücadele etti.

    Fenerbahçe, Manisa BB yi farklı geçti #2

    Fenerbahçe, Manisa BB yi farklı geçti #3

    Fenerbahçe, Manisa BB yi farklı geçti #4


    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?

    Inter, Miguel Crespo için geliyor
    Transfer dosyası

    Inter, Miguel Crespo için geliyor

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 22 Ekim Cumartesi 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
    Gündem

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 22 Ekim Cumartesi 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Görüş Bildir