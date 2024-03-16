Fenerbahçe, Manisa Büyükşehir Belediyespor önünde hata yapmadı

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Manisa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 98-82'lik skorla ev sahibi ekip Fenerbahçe oldu.
Bu sonuçla Fenerbahçe 20. galibiyetini alırken Manisa BBSK ise 11. yenilgisini yaşadı.
Skor dağılımı
Fenerbahçe: Melih Mahmutoğlu 12, Madar, Biberovic 12, Hayes 7, Sertaç Şanlı 13, Metecan Birsen 3, Şehmus Hazer 8, Papagiannis 16, Guduric 7, Dorsey 17, Ömer Ege Ziyaettin 3, Mert Emre Ekşioğlu
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 14, Cruz 23, Luther 9, Ege Arar 4, Anderson 16, Ayberk Olmaz, Utku Yücedağ, Terry 16, Barış Çağan Özkan
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