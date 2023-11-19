Fenerbahçe, Manisa deplasmanında galibiyeti aldı Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi 8. haftasında konuk olduğu Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-69'luk skorla mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Fenerbahçe, Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanına çıktı.

Karşılaşma her iki takımın karşılıklı saylarıyla başlarken Fenerbahçe, Motley’in etkili oyunuyla maçın ilk 5 dakikasına 8-7 önde girdi, ev sahibi ekibin maça ortak olmasıyla birlikte ilk periyot 16-16 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci periyodun başında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ege Arar'ın sayılarıyla 20-16 öne geçti ancak ilerleyen dakikalarda hücumlarından yararlanamayan rakibi karşısında Fenerbahçe, Wilbekin ve Sestina ile bulduğu sayılarla maçın 15. dakikasına 24-20 önde girdi, kalan dakikalarda üstünlüğünü sürdüren konuk ekip soyunma odasına 35-30 önde gitti.

Galibiyet Fenerbahçe'nin oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor üçüncü periyodun başında Anderson ve Cruz'un sayılarıyla 37-35 öne geçerken Wilbekin ve Şehmus Hazer'in 3 sayılık atışları ile rakibine cevap veren Fenerbahçe, 41-37 üstünlüğü ele aldı ve çekişmeli geçen periyodu 59-50 üstün tamamladı.

Final periyodunda baskısını artıran Fenerbahçe son 5 dakikasına 75-57 önde girdiği müsabakadan 82-69 galip ayrıldı.