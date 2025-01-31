Fenerbahçe, Melikgazi Kayseri Basketbol'a kaybetti

AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 75-67'lik skorla konuk takım Melikgazi Kayseri Basketbol oldu.

Bu karşılaşmaya kadar son iç saha yenilgisini Fransa'nın Basket Landes ekibi karşısında yaşayan Fenerbahçe, 13 Ekim 2021'den sonra ilk kez sahasında maç kaybetti.

SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 12, Williams 6, Milic 11, Sabally 14, Allemand 3, Tilbe Şenyürek 21, Ayşe Yılmaz

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 5, Dangerfield 29, Powers 29, Diallo 2, Fall 10, Doğa Adıcan, Gonca Karataş, Meltem Avcı, Şuğranur Sönmez