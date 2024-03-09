Fenerbahçe, Merkezefendi Belediyesi Basket'i rahat yendi

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Fenerbahçe, 93-68'lik skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla Fenerbahçe 19. galibiyetini alarak liderliğini sürdürürken Merkezefendi Belediyesi ise 15. yenilgisini yaşadı.
Skor dağılımı
Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 12, Nate Mason 24, Bleijenbergh 2, Pecarski 7, Ragıp Berke Atar 2, Sıbande 12, Berke Aygündüz 3, Oktay Güneş, Floyd 6, Çağatay Özkan
Fenerbahçe: Sertaç Şanlı 14, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu 2, Calathes, Sestina 8, Motley 13, Şehmuz Hazer 8, Tarık Biberoviç 15, Dorsey 18, Yam Madar 2
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