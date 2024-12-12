Fenerbahçe, Monaco'ya farklı yenildi

DHA
EuroLeague’in 15’inci hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe ile Fransız ekibi Monaco karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, sahasında Monaco'ya 99-69'luk skorla mağlup oldu.
FENERBAHÇE 5'İNCİ KEZ YENİLDİ
Bu sonucun ardından Monaco 10 galibiyete ulaşırken, Fenerbahçe 5’inci mağlubiyetini yaşadı.
MAÇIN EN SKORERİ DAVIS OLDU
Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 28 sayı kaydeden Nihel Hayes-Davis oldu.
AS Monaco’da 21 sayı kaydeden Mike James ise galibiyette önemli rol oynadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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