Fenerbahçe, Monaco'ya kaybetti
ensonhaber.com

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de play-off maçlarının heyecanı devam ediyor.

Sasa Obradovic'in çalıştırdığı Fransız ekibi Monaco ile Sarunas Jasikevicius yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Salle Omnisports Gaston-Medecin'de oynanan serinin ikinci maçında kazanan 93-88'lik skorla Monaco oldu.

Bu sonuçla birlikte seride durum 1-1'e geldi.

Fenerbahçe, ikinci maçı kaybetti

Maça istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 31-21 geride kapattı. İkinci periyotta toparlanan temsilcimiz farkı indirdi ve devreyi 54-50 geride bitirdi.

Üçüncü periyotta üstünlüğü ele alan Fenerbahçe öne geçmeyi başardı ve son çeyreğe 74-65 üstün girdi.

Buna karşın temsilcimiz son periyotta rakibinin iyi oyununa karşılık veremedi geriye düştü. Son dakikaları başa baş geçen maçı sarı-lacivertliler 93-88 kaybetti.

Üçüncü maç Fenerbahçe'nin sahasında

Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four'a yükseleceği play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda 95-91'lik skorla kazanmıştı.

Play-off etabının üçüncü maçı 1 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.