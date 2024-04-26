Fenerbahçe, Monaco'ya kaybetti

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de play-off maçlarının heyecanı devam ediyor.
Sasa Obradovic'in çalıştırdığı Fransız ekibi Monaco ile Sarunas Jasikevicius yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Salle Omnisports Gaston-Medecin'de oynanan serinin ikinci maçında kazanan 93-88'lik skorla Monaco oldu.
Bu sonuçla birlikte seride durum 1-1'e geldi.
Fenerbahçe, ikinci maçı kaybetti
Maça istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 31-21 geride kapattı. İkinci periyotta toparlanan temsilcimiz farkı indirdi ve devreyi 54-50 geride bitirdi.
Üçüncü periyotta üstünlüğü ele alan Fenerbahçe öne geçmeyi başardı ve son çeyreğe 74-65 üstün girdi.
Buna karşın temsilcimiz son periyotta rakibinin iyi oyununa karşılık veremedi geriye düştü. Son dakikaları başa baş geçen maçı sarı-lacivertliler 93-88 kaybetti.
Üçüncü maç Fenerbahçe'nin sahasında
Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four'a yükseleceği play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda 95-91'lik skorla kazanmıştı.
Play-off etabının üçüncü maçı 1 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış