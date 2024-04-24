Fenerbahçe, Monaco'yu deplasmanda devirdi EuroLeague play-off çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresi 81-81 eşitlikle tamamlanan maçta Monaco'yu deplasmanda 95-91 yenerek saha avantajını eline aldı.

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Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de play-off heyecanı yaşanıyor.

Son 8 mücadelesinde Sasa Obradovic'in çalıştırdığı Fransız ekibi Monaco ile Sarunas Jasikevicius yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Salle Omnisports Gaston-Medecin'de oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne olurken serinin ilk maçını uzatmalar sonucunda 95-91'lik skorla Fenerbahçe kazandı.

Son çeyreğe Monaco önde girdi

Mücadeleye ev sahibi ekip etkili başladı. Monaco çeyreği 26-15 önde kapattı. İkinci çeyrekte farkı koruyan Fransız ekibi, soyunma odasına 46-37 önde girdi.

Üçüncü yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, farkı 1 sayıya kadar indirdi. Son çeyreğe 61-60 Monaco üstünlüğüyle girildi.

Maç uzatmalara gitti

Temsilcimiz dördüncü çeyreğin hemen başında Calathes'in serbest atışlarıyla öne geçti.

Monaco bu bölümde yeniden öne geçse de temsilcimiz takibi sürdürdü ve 1:30 kala bir kez daha öne geçti.

Sarı-lacivertliler 81-81 eşitlikle girilen son 10 saniyede galibiyeti getirecek hücumu değerlendiremeyince uzatma dilimine gidildi.

3 galibiyet alan son 4 takım arasına kalacak

Uzatmalarda kalite farkını sahaya yansıtan Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, parkeden 95-91 galip ayrıldı.

3 galibiyet alan takımın final-four'a yükseleceği serinin bir sonraki maçı yine aynı salonda oynanacak.

Skor dağılımı

Monaco: Loyd 16, Blossomgame 8, Brown 8, Motiejunas 12, James 16, Okobo 19, Diallo 10, Strazel 2, Hall, Cornelie

Fenerbahçe: Calathes 17, Biberovic 2, Dorsey 13, Hayes-Davis 19, Sertaç Şanlı 6, Wilbekin 7, Papagiannis 4, Noua, Pierre, Guduric 11, Madar, Sestina 16