Fenerbahçe, Monaco'yu mağlup etti Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Fransız ekibi Monaco'yu 89-78 yenerek seride 2-1 öne geçti.

AA

Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü maçında sahasında Monaco'yu 89-78 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.

İlk çeyrek

Karşılaşmaya Hayes-Davis ve Dorsey'in üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe, 5. dakikayı 10-6 üstün geçti. Çabuk toparlanan ve James önderliğinde üst üste skor üreten Monaco, ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda Guduric'in üçlüğüyle başlayan sarı-lacivertliler, 14. dakikada Wilbekin'in dış atışıyla farkı 6 sayıya (29-23) çıkardı. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve Fenerbahçe, soyunma odasına 47-40 üstün gitti.

İkinci yarı

İkinci yarıya iki takım da sert savunmayla başladı. Mücadele gücünün yükselmesiyle top kayıpları tarafta da artarken, 25. dakika Fenerbahçe'nin 53-49 üstünlüğüyle geçildi.

Hayes-Davis, Calathes ve Sestina ile skür üreten Fenerbahçe, çeyreğin bitimine 50 saniye kala farkı çift hanelere taşıdı: 67-56. Fenerbahçe, final periyoduna da 69-58 üstün girdi.

Son çeyrek

Son çeyreğe Calathes ve Wilbekin'in üç sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe, boyalı alanda ise rakibini durdurmayı başaramadı ve 34. dakikada fark 4 sayıya düştü: 75-71.

Mola dönüşü Biberovic'in üçlüğüyle toparlanan sarı-lacivertliler, yine aynı oyuncunun dış atışıyla son 2,5 dakikaya 85-78 önde girdi. Kalan bölümde boyalı alanda Papagiannis ile skor üreten Fenerbahçe, parkeden 89-78 galip ayrıldı.

Play-off etabının dördüncü maçı, 3 Mayıs Cuma günü yine İstanbul'da oynanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)