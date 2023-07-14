Fenerbahçe, Nate Sestina'yı transfer etti Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki uzun forvet Nate Sestina'yı kadrosuna dahil etti.

DHA

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Türk Telekom kadrosunda yer alan Nate Sestina ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Türk Telekom'da forma giydi

26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 22 maçta forma giydiği EuroCup’ta 10.4 sayı, 4.6 ribaund, 1.0 asist; 36 karşılaşmada parkeye çıktığı Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde ise 10.8 sayı 3.4 ribaund ortalamaları yakaladı.