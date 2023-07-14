Fenerbahçe, Nate Sestina'yı transfer etti

DHA
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Türk Telekom kadrosunda yer alan Nate Sestina ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Türk Telekom'da forma giydi
26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 22 maçta forma giydiği EuroCup’ta 10.4 sayı, 4.6 ribaund, 1.0 asist; 36 karşılaşmada parkeye çıktığı Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde ise 10.8 sayı 3.4 ribaund ortalamaları yakaladı.