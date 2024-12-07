Fenerbahçe, Nefise Aydın'ı farklı geçti
Haber Merkezi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Nesibe Aydın ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 92-67'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

SKOR DAĞILIMI

Nesibe Aydın: Wheeler 10, Wallace 14, Nared 13, Serfa 7, İlayda Güner 3, Damla Gezgin 10, Merve Arı 8, Merve Uygül, Sevgi Tonguç 2

Fenerbahçe: Atkins 7, Sevgi Uzun 7, Williams 16, Badiane 15, Milic 12, Olcay Çakır Turgut 8, Alperi Onar 14, Tilbe Şenyürek 13, Ayşe Yılmaz, Sudenur Akarpa

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Emre Çalışkan
Editor