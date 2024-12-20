Fenerbahçe, Nyara Sabally'yi transfer etti
AA & Ensonhaber

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Alman pivot Nyara Sabally'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Nyara Sabally'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice zaferler diliyoruz.

WNBA'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Sarı-lacivertlilerde 2020-2023 yıllarında görev yapan Satou Sabally'nin kardeşi olan Nyara, 2024 yazında New York Liberty ile Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) şampiyonluk yaşadı.

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Emre Çalışkan
Editor