Fenerbahçe, Obradovic'in takımı Partizan'ı yendi Fenerbahçe, EuroLeague'in 19. haftasında sahasında eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı 91-76'lık skorla mağlup etti.

AA & Ensonhaber

EuroLeague'in 19. hafta müsabakasında Sarunas Jasikevicius yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic'in ekibi Sırp takımı Partizan karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 91-76'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

İlk çeyrek Partizan'ın üstünlüğüyle sona erdi

Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, Fenerbahçe'de Hayes-Davis 6 sayıyla, Partizan'da ise Caboclo 8 sayıyla öne çıkan isimler oldu: 8-8.

Sarı-lacivertli takım pota altında Sertaç Şanlı ve Guduric'le sayı üretirken, Partizan'da Punter ve Nunnally takımına katkı sağladı. Çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümü 12-12 eşitlikle geçilirken, Partizan üst üste 3 atakta 8-0'lık seri yakaladı: 12-20.

Periyodun bitimine 2 dakika kala Sırbistan ekibi farkı 13 sayıya kadar yükseltti: 16-29. İlk çeyrek, Sırbistan ekibinin 31-19'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

Partizan, soyunma odasına önde gitti

İkinci çeyrek de ilk periyot gibi karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçe'de Dorsey ve Sestina'nın sayıları farkı 9 sayıya indirdi: 27-36.

Mola dönüşü taraftarının da desteğini arkasına alan Fenerbahçe, savunmadaki etkili oyunuyla devrenin bitimine 45 saniye kala farkı 4 sayıya düşürdü: 43-47.

Son atakta Hayes-Davis'in faul yaptığına karar verilirken, bu oyuncunun itirazı sonrasında teknik faul çalındı. Karşılaşmanın ilk yarısı Partizan'ın 48-43'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe, öne geçti

Müsabakanın ikinci yarısında pota altında etkili olan Fenerbahçe, ilk 3 dakikalık bölümde farkı 1 sayıya indirdi: 50-51.

Ancak bu bölümde faul problemi yaşayan sarı-lacivertlilerde Motley, çeyreğin henüz başında dördüncü faulü nedeniyle kenara geldi.

Papagiannis'in ribaundlarda rakiplerine üstünlük kurduğu bölümde Fenerbahçe Beko, periyodun bitmesine 4 dakika 42 saniye kala Sestina'nın üç sayılık atışıyla skoru eşitledi: 55-55.

Molanın ardından savunmadaki sert oyununu sürdüren Fenerbahçe, Guduric'in basketiyle çeyreğin bitimine 1 dakika 14 saniye kala öne geçti: 64-62.

Sarı-lacivertli takım, son periyoda 68-64'lük üstünlükle girdi.

Fenerbahçe, 15 sayı farkla kazandı

Fenerbahçe, son çeyreğe de sert savunmasını sürdürerek başladı. Partizan, ilk 4 dakikalık bölümde sayı üretemezken, sarı-lacivertli takım isabetli dış atışlarla 12-0'lık seri yakalayarak skoru 80-64'e getirdi.

Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 91-76'lık galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 12. kez kazandı

Fenerbahçe bu sonuçla 12. galibiyetini elde ederken, Partizan ise 10. yenilgisini yaşadı.

Sarı-lacivertli takım bir sonraki maçında 11 Ocak Perşembe günü Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek.

İki isim de alkışlandı

Öte yandan karşılaşma öncesinde Partizan forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu James Nunnally ve sarı-lacivertli takımın eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in isimleri anons edildi. İki isim, Fenerbahçe taraftarlarınca uzun süre alkışlandı.